Jaisalmer: तत्काल टिकट बुकिंग हुई स्मार्ट, टोकन प्रणाली से लंबी कतारों को मिलेगी राहत

सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत प्रतिदिन सुबह 8 बजे से तत्काल टिकट के लिए टोकन वितरित किए जाएंगे। यात्रियों की टिकट बुकिंग टोकन क्रम के अनुसार होगी। इससे आरक्षण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़, धक्का-मुक्की और अव्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा। टोकन मिलने के बाद यात्रियों को अपनी निर्धारित बारी का इंतजार करना होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया अनुशासित और सरल बनेगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जोधपुर आरक्षण कार्यालय में तत्काल टिकट बुकिंग के काउंटर भी दोगुने कर दिए गए हैं। पहले जहां तीन काउंटर संचालित होते थे, वहीं अब छह काउंटरों पर तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इससे कम समय में अधिक यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और प्रतीक्षा अवधि भी घटेगी। नई व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को मिलेगा। व्यवस्थित कतार प्रबंधन से आरक्षण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम होगी और यात्रियों को अधिक सहज एवं सुविधाजनक माहौल मिलेगा।