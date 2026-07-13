ऊंट संरक्षण योजना में रिश्वतखोरी: 3 हजार रुपए घूस लेते जैसलमेर के 2 अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार

यह मामला राज्य सरकार की 'ऊंट संरक्षण योजना' से जुड़ा है। इस योजना के तहत गर्भवती ऊंटनी और उसके बच्चे (टोडिये) के संरक्षण के लिए पशुपालकों को कुल 10,000-10,000 रुपए की दो किस्तों में अनुदान राशि दी जाती है। पीड़ित परिवादी और उसके भाई ने भी इस योजना के लाभ के लिए आवेदन किया था। दोनों भाइयों के आवेदनों का भौतिक सत्यापन करने, ऊंटनी व बच्चे की टैगिंग करने और किश्त की राशि बैंक खातों में डलवाने के बदले में इन दोनों अधिकारियों ने रिश्वत की मांग की।