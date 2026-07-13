Jaisalmer: दो दशक बाद जागी उम्मीद: स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल होगी रामदेवरा की सिद्धि कलश वाटिका

रामदेवरा. धार्मिक नगरी रामदेवरा में स्थित पवित्र रामसरोवर तालाब की पाल पर वर्षों से अधूरी सिद्धि कलश वाटिका योजना को अब नया जीवन मिलने की उम्मीद जगी है। करीब दो दशक से उपेक्षा का शिकार रही इस महत्वाकांक्षी योजना को केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित बाबा रामदेव मंदिर के समग्र विकास कार्यों में शामिल किया गया है। इससे इस स्थल का सौंदर्यीकरण और विकास कर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनाया जाएगा। हाल ही में राजस्थान परियोजना विकास निगम (PDCOR) की विशेषज्ञ टीम ने बाबा रामदेव ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर और रामसरोवर क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने को लेकर गहन विचार-विमर्श कर आवश्यक सुझाव लिए गए। योजना के तहत रामसरोवर की उत्तरी दिशा में स्थित सिद्धि कलश वाटिका का भी समग्र विकास किया जाएगा।