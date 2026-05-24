नकली घी की सूचना पर जयपुर से पहुंची टीम, गोदाम व दुकान में दबिश

जैसलमेर जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। अभियान के तहत रामगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 102 ग्राम अफीम का दूध जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा के आदेशों तथा महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर के पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेवंतदान के निर्देशन तथा जैसलमेर वृत्ताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में समस्त थानाधिकारियों को अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में शनिवार को रामगढ़ थानाधिकारी भुटाराम मय जाब्ता ने आरोपी चंदन कुमार पुत्र पूनमचंद कुमावत निवासी कुम्हार पाडा रामगढ थाना रामगढ के कब्जे से 102 ग्राम अफीम का दूध जब्त किया। पूछताछ के बाद चंदन कुमार, जिसकी उम्र 39 साल है, को गिरफ्तार कर रामगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल अर्जुनराम, हुकमाराम, कांस्टेबल पवन कुमार, होशियारसिंह, गिरधारीलाल, नरसीराम व देवी शामिल थे।