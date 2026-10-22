jaisalmer: अकाल की मार से बेहाल लाठी, पानी और चारे के संकट ने बढ़ाई पशुपालकों की मुश्किलें

लाठी. पोकरण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लाठी में पंचायतीराज चुनाव के बीच अकाल, पेयजल संकट और पशुओं के लिए चारे की कमी प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। करीब 8 हजार की आबादी और 3400 मतदाताओं वाली इस ग्राम पंचायत में ग्रामीण लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बार अकाल ने पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पशुओं के लिए चारा जुटाना और पेयजल की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती बन गया है। गांव में बड़ी संख्या में गोवंश और हजारों भेड़-बकरियां हैं। आबादी का बड़ा हिस्सा पशुपालन पर निर्भर है। ग्रामीणों के अनुसार, अकाल के कारण खेतों और आसपास के क्षेत्रों में हरा व सूखा चारा उपलब्ध नहीं है। कीमत चुकाने के बावजूद चारा मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में पशुओं को बचाने के लिए पशुपालकों को पानी और चारे की तलाश में दूर-दराज के क्षेत्रों तक जाना पड़ रहा है।