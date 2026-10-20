jaisalmer: शाम 6.45 बजे पुतला दहन… 3 मिनट में धराशायी हुआ दशानन का अहंकार

जैसलमेर. विजयदशमी के अवसर पर मंगलवार शाम जैसलमेर का शहीद पूनमसिंह स्टेडियम आस्था, संस्कृति और आनंद का संगम स्थल बन गया। घड़ी में जब शाम 6.45 बजे का समय हुआ, ठीक उसी वेला में दशानन रावण, उसके भाई कुम्भकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। पुतलों का दहन किए जाने के दौरान आकाश में रंग-बिरंगी आतिशबाजी के नजारे उठते-गिरते रहे। करीब 3 मिनट में रावण के साथ एक अन्य पुतला धराशायी हो गया, तीसरा पुतला सबसे आखिर में जला। पुतलों के दहन के साथ और उसके बाद भी धमाकों की गूंज के साथ आकाशीय आतिशबाजी होती रही। यह नजारा देखने के लिए स्टेडियम में हजारों की तादाद में शहरवासी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रत्येक आयुवर्ग के लोगों के अलावा कई सैलानी भी उपस्थित थे। वे सभी असत्य पर सत्य की विजय के साक्षी बने। भीड़ को नियंत्रित करने और वाहनों को सडक़ों के किनारे खड़ा करवाने में पुलिसकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी।