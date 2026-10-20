jaisalmer: पीढ़ियों की पसंद अलग-अलग, अनुभव के भरोसे और विकास की कसौटी पर उम्मीदवार

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जैसलमेर. पंचायत चुनाव में मुकाबला केवल उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि गांव के भविष्य को देखने के दो अलग नजरियों के बीच भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ पुरानी पीढ़ी है, जिसके लिए वर्षों के संबंध, सामाजिक व्यवहार और सुख-दुख में साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति भरोसे का आधार है। दूसरी तरफ युवा मतदाता हैं, जो उम्मीदवार की पहुंच से ज्यादा उसके काम, विकास की समझ और समस्याओं के समाधान की क्षमता को महत्व दे रहे हैं। गांव की चौपाल से लेकर घरों की बातचीत तक चुनावी पसंद के ये अलग आधार चर्चा का विषय बन रहे हैं।
इस बदलाव का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि चुनावी पसंद अब हमेशा परिवार की साझा राय से तय नहीं हो रही। एक ही घर में बुजुर्ग किसी पुराने परिचित या सामाजिक रूप से सक्रिय उम्मीदवार के पक्ष में हो सकते हैं, जबकि युवा रोजगार, शिक्षा, सड़क, पानी और डिजिटल सुविधाओं जैसे मुद्दों के आधार पर अपना मत तय कर रहे हैं। इससे चुनावी चर्चा में उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि के साथ उसके कामकाज और प्राथमिकताओं पर भी बहस बढ़ रही है।
पुरानी पीढ़ी के लिए पंचायत प्रतिनिधि केवल विकास कार्य कराने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि जरूरत के समय उपलब्ध रहने वाला सामाजिक सहारा भी है। गांव में किसने किसके परिवार की मदद की, कौन लोगों के बीच नियमित पहुंच रखता है और किसका व्यवहार सहज है, ये बातें चुनावी निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। इसके उलट युवा मतदाता यह जानना चाहते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधि गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्कूलों की स्थिति सुधारने, पेयजल की समस्या दूर करने और सरकारी सुविधाओं तक पहुंच आसान बनाने के लिए क्या कर सकता है।
युवा मतदाताओं की अपेक्षा केवल नए चेहरे तक सीमित नहीं है। उनके लिए असली सवाल यह है कि उम्मीदवार गांव की समस्याओं को कितनी गंभीरता से समझता है और चुनाव जीतने के बाद लोगों के प्रति कितना जवाबदेह रहेगा। डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता, बेहतर शिक्षा, खेल सुविधाएं, युवाओं के लिए रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की नियमितता जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा को स्थानीय जरूरतों से जोड़ रहे हैं। ऐसे में व्यक्तिगत संपर्क के साथ विकास का स्पष्ट नजरिया भी उम्मीदवार की स्वीकार्यता तय करने वाला आधार बन सकता है।
- रिश्तों की अहमियत: पुराने सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत व्यवहार अब भी भरोसे के प्रमुख आधार हैं।
- काम की अपेक्षा: युवा उम्मीदवार के पिछले काम और भविष्य की प्राथमिकताओं पर ध्यान दे रहे हैं।
- परिवार में मतभेद: अलग-अलग पीढ़ियों की पसंद चुनावी निर्णय को व्यक्तिगत और सामूहिक बहस बना रही है।
- स्थानीय मुद्दे केंद्र में: पानी, सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसे विषय उम्मीदवारों की परीक्षा ले रहे हैं।
- वादों से आगे सवाल: मतदाता घोषणाओं के बजाय काम पूरा करने की क्षमता और जवाबदेही परखना चाहते हैं।
मतदाता की उम्र उसके चुनावी निर्णय का एकमात्र आधार नहीं होती, लेकिन अलग-अलग पीढ़ियों की प्राथमिकताओं का अंतर चुनावी विमर्श को प्रभावित कर सकता है। उम्मीदवारों के लिए चुनौती यह है कि वे सामाजिक विश्वास बनाए रखते हुए विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षाओं का भी जवाब दें। अंततः चुनावी नतीजे बताएंगे कि स्थानीय परिस्थितियों में मतदाताओं ने रिश्तों, अनुभव, कामकाज और भविष्य की उम्मीदों को कितना महत्व दिया।
- शैलेश जोशी, राजनीतिक विश्लेषक
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