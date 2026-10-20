jaisalmer: पीढ़ियों की पसंद अलग-अलग, अनुभव के भरोसे और विकास की कसौटी पर उम्मीदवार

जैसलमेर. पंचायत चुनाव में मुकाबला केवल उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि गांव के भविष्य को देखने के दो अलग नजरियों के बीच भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ पुरानी पीढ़ी है, जिसके लिए वर्षों के संबंध, सामाजिक व्यवहार और सुख-दुख में साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति भरोसे का आधार है। दूसरी तरफ युवा मतदाता हैं, जो उम्मीदवार की पहुंच से ज्यादा उसके काम, विकास की समझ और समस्याओं के समाधान की क्षमता को महत्व दे रहे हैं। गांव की चौपाल से लेकर घरों की बातचीत तक चुनावी पसंद के ये अलग आधार चर्चा का विषय बन रहे हैं।