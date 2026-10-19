jaisalmer: धूमधाम के साथ आज मनेगा दशहरा…45 फीट के रावण और 40-40 फीट के कुम्भकर्ण और मेघनाद का होगा दहन

विजयदशमी पर दहन के समय रावण की आंखों से अंगारे बरसते नजर आएंगे। मुंह से आग के गोले और नाभि-सिर पर अग्निचक्र चलता है तो तलवार से चिंगारियां फूटेंगी। इस बीच आसमान में आतिशबाजी से आकाशगंगा के नजारे बनेंगे। कई तरह के पटाखे और धमाकों के साथ नई तरह की आतिशबाजी कर कार्यक्रम को आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाएगा। विगत वर्षों में नगरपरिषद की तरफ से रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद के पुतलों की ऊंचाई बढ़ी है। जिससे लोगों का आकर्षण भी वर्ष दर वर्ष बढ़ा है। इस अवसर पर शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में हजारों की संख्या में शहरी व ग्रामीणों की मौजूदगी रहती है। पूनम स्टेडियम में तीनों पुतलों को तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार पूनमसिंह स्टेडियम में करीब आधे घंटे तक रंग-बिरंगी आतिशबाजी की जाएगी। जिससे वहां का पूरा आकाश आतिशी नजारों से पट जाएगा।