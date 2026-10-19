जैसाण की धड़कन है पर्यटन, इससे चलती है बाजारों की रौनक और घरों की रसोई

जैसलमेर. स्वर्णनगरी की पहचान उसके सोनार दुर्ग, ऐतिहासिक हवेलियों, सम के धोरों और लोक संस्कृति से है, लेकिन इस पहचान को आर्थिक ताकत देने वाले चेहरे अक्सर पर्यटन की चमक के पीछे छूट जाते हैं। पर्यटक होटल में ठहरता है, तो उसके खर्च की कहानी वहीं खत्म नहीं होती। स्टेशन से होटल तक टैक्सी, शहर भ्रमण के लिए गाइड, धोरों में ऊंट सफारी, लोक कलाकारों की प्रस्तुति, बाजार से हस्तशिल्प की खरीदारी और रेस्टोरेंट में भोजन तक उसकी यात्रा कई कारोबारों को कमाई का अवसर देती है। यही पर्यटन का असली जैसाण है—एक ऐसा स्थानीय आर्थिक तंत्र, जिसकी मजबूती हजारों लोगों की आजीविका से जुड़ी हो सकती है। पर्यटन को केवल होटल कारोबार या पर्यटकों की संख्या से मापने पर इसकी पूरी आर्थिक तस्वीर सामने नहीं आती। पर्यटक के हर पड़ाव पर अलग-अलग सेवाओं की जरूरत पैदा होती है। परिवहन से लेकर खानपान, स्थानीय भ्रमण, खरीदारी और सांस्कृतिक गतिविधियों तक खर्च का दायरा फैलता है। इससे होटल संचालकों के साथ छोटे दुकानदारों, वाहन चालकों, कारीगरों और सेवा प्रदाताओं को भी काम मिलता है।