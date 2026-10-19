jaisalmer: ओरण-गोचर के मामले में जनभावनाओं को समझे सरकार : गहलोत

गहलोत ने कहा कि आज हजारों-लाखों गायें भूख-प्यास से मरणासन्न स्थिति में हैं। भाजपा के लोग गायों के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं, जबकि असली गो सेवा हमने की है। इसके दो बड़े उदाहरण हैं— पूरे देश में गोशालाओं को 9 महीने तक का अनुदान देने की शुरुआत हमारी सरकार ने की। दूसरा, जब प्रदेश में लम्पी रोग आया, तो हमने प्रति गाय 40,000 का मुआवजा दिया। लम्पी रोग से गायों की मौत पर पशुपालकों को मुआवजा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। गहलोत ने हाल में पूर्व विधायक अतरसिंह भडाना की हत्या के मामले में कहा कि पूर्व विधायक की हत्या का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता के अनुरूप तत्काल कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि आइजी और एसपी को बुलाकर यह तक नहीं पूछा गया कि आखिर पूरा मामला क्या है और इस तरह की घटना कैसे हुई? पत्रकार वार्ता के अवसर पर पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद और पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव उपस्थित थे।