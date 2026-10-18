jaisalmer: 255 दिन बाद रामगढ़ में धरना समाप्त, जमीन स्थानांतरण का विधायक ने दिया भरोसा

पोकरण . राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी छात्रवृति व स्कूटी योजना में 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। छात्रवृति नॉडल अधिकारी प्रदीप परिहार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजकीय कन्या महाविद्यालय, फलसूंड के राजकीय महाविद्यालय व भणियाणा के चौधरी खरताराम राजकीय महाविद्यालय के पात्र विद्यार्थी निर्धारित समयावधि में छात्रवृति योजनाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। परिहार ने बताया कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना प्रथम वर्ष, देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना और जनजाति छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत नियमानुसार आवेदन किए जा सकेंगे।