jaisalmer: अकाल, रोजगार और ग्रामीण विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस: गहलोत

जैसलमेर. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को जैसलमेर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन और किसान संवाद के दौरान अकाल, पशुधन संकट, रोजगार और ग्रामीण विकास के मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में सूखे और अकाल के हालात के बीच चारे की कमी से हजारों पशु दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। किसान और पशुपालक संकट से जूझ रहे हैं, वहीं आम लोगों के सामने रोजगार की चुनौती बनी हुई है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पंचायतीराज चुनाव में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। गहलोत ने पंचायतीराज चुनावों के परिसीमन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि नगरीय निकाय चुनावों की तरह इसमें भी मनमानी की गई है। उन्होंने कहा कि जनता में भाजपा के प्रति नाराजगी है। कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के साथ खड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को चुनावी विमर्श के केंद्र में लाएंगे।