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जैसलमेर

जैसलमेर के गरबा उत्सवों में गुजराती परंपरा और राजस्थानी लोकसंस्कृति का अनूठा संगम

स्वर्णनगरी के गरबा में गुजराती परंपरा के साथ राजस्थानी लोकधुनों का संगम उत्सव को दे रहा नई पहचान। रंग-बिरंगे परिधानों, पारंपरिक नृत्य और संगीत की ताल के बीच नजर आ रहा सांस्कृतिक मेलजोल। पर्यटन नगरी के गरबा आयोजन बन रहे स्थानीय लोककलाओं को मंच देने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम।
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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Oct 18, 2026

jaisalmer news navratri

स्वर्णनगरी में विभिन्न स्थानों पर शारदीय नवरात्र पर आयोजित डांडिया व गरबा कार्यक्रमों में भाग लेती युवतियां।

जैसलमेर. स्वर्णनगरी में गरबा अब केवल गुजराती परंपरा से जुड़ा नृत्य आयोजन नहीं रह गया है। नवरात्र के उत्सवी माहौल में गुजराती गरबा की पारंपरिक लय के साथ राजस्थानी लोकधुनों और स्थानीय सांस्कृतिक रंगों का मेल आयोजन की पहचान को नया आयाम दे रहा है। गोल घेरे में थिरकते कदम, पारंपरिक परिधानों की रंगत और संगीत की ताल के बीच यह उत्सव अलग-अलग सांस्कृतिक परंपराओं को एक साझा मंच पर लाने का माध्यम बन रहा है। जैसलमेर की सांस्कृतिक पहचान लोक संगीत, लोकनृत्य और मरुस्थलीय जीवनशैली से जुड़ी है। वहीं, गुजरात से व्यापारिक, सामाजिक और पर्यटन संबंधों के कारण गुजराती संस्कृति की उपस्थिति भी यहां के जनजीवन में दिखाई देती है। गरबा आयोजनों में इन सांस्कृतिक प्रभावों का मेल शहर की बहुरंगी पहचान को सामने लाता है। खास बात यह है कि ऐसे आयोजनों में स्थानीय कलाकारों को प्रस्तुति का अवसर मिलने पर राजस्थानी संगीत और पारंपरिक कलाओं को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का मंच मिल सकता है।

गरबा की लय में स्थानीय संस्कृति की भागीदारी

गरबा की पारंपरिक पहचान गुजराती लोकसंस्कृति से जुड़ी है, लेकिन स्थानीय आयोजनों में संगीत और प्रस्तुति के स्तर पर क्षेत्रीय रंग भी जगह बना सकते हैं। राजस्थानी लोकधुनों का समावेश उत्सव को स्थानीय श्रोताओं से जोड़ता है। इससे आयोजन केवल नृत्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अलग-अलग सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संवाद का अवसर बनता है।

स्थानीय कलाकारों के लिए मंच और पहचान

यदि आयोजनों में राजस्थानी लोकसंगीत और पारंपरिक वाद्ययंत्रों को भी स्थान मिलता है, तो कलाकारों को नए दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिलता है। इससे लोककलाओं को केवल सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखने के बजाय वर्तमान पीढ़ी के उत्सवों से जोडऩे की संभावना बनती है।

पर्यटन नगरी की सांस्कृतिक पहचान को विस्तार

जैसलमेर में उत्सवों का महत्व सामाजिक मेलजोल के साथ शहर की सांस्कृतिक छवि से भी जुड़ता है। गरबा जैसे सामूहिक आयोजन स्थानीय निवासियों और बाहर से आए लोगों को एक साझा उत्सवी वातावरण में जोड़ सकते हैं। पारंपरिक परिधान, लोकसंगीत और सामूहिक नृत्य इस अनुभव को विशिष्ट बनाते हैं। पर्यटन नगरी में ऐसे आयोजन सांस्कृतिक विविधता को सामने लाने का अवसर हैं, हालांकि पर्यटन पर इनके वास्तविक प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्यटकों की भागीदारी और आयोजन संबंधी आंकड़ों की जरूरत होगी।

गरबा आयोजनों में स्थानीय रंग के पांच प्रमुख पहल

- संगीत: गुजराती गरबा की ताल के साथ राजस्थानी लोकधुनों की प्रस्तुति।

- कलाकार: स्थानीय गायकों, वादकों और नृत्य प्रतिभाओं के लिए मंच।

- परिधान: पारंपरिक वेशभूषा से उत्सव की सांस्कृतिक रंगत।

- सहभागिता: अलग-अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच मेलजोल।

- विरासत: नई पीढ़ी तक लोकसंगीत और पारंपरिक कलाओं की पहुंच।

एक्सपर्ट व्यू: संस्कृति का मेल, पहचान का सम्मान

लोकसंस्कृति के जानकारों के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराओं का संवाद तभी सार्थक होता है, जब प्रत्येक कला की मूल पहचान और विशिष्टता का सम्मान किया जाए। गरबा आयोजनों में राजस्थानी लोकधुनों और स्थानीय कलाकारों को स्थान देना सांस्कृतिक साझेदारी को मजबूत कर सकता है। ऐसे मंच नई पीढ़ी को लोककलाओं से जोडऩे में भी सहायक हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय कलाकारों की भागीदारी केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि उन्हें प्रस्तुति, प्रशिक्षण और अपनी कला को आगे बढ़ाने के वास्तविक अवसर मिलें।

- कविता शर्मा, समाजशास्त्री

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Updated on:

18 Oct 2026 08:34 pm

Published on:

18 Oct 2026 08:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर के गरबा उत्सवों में गुजराती परंपरा और राजस्थानी लोकसंस्कृति का अनूठा संगम

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