जैसलमेर के गरबा उत्सवों में गुजराती परंपरा और राजस्थानी लोकसंस्कृति का अनूठा संगम

जैसलमेर. स्वर्णनगरी में गरबा अब केवल गुजराती परंपरा से जुड़ा नृत्य आयोजन नहीं रह गया है। नवरात्र के उत्सवी माहौल में गुजराती गरबा की पारंपरिक लय के साथ राजस्थानी लोकधुनों और स्थानीय सांस्कृतिक रंगों का मेल आयोजन की पहचान को नया आयाम दे रहा है। गोल घेरे में थिरकते कदम, पारंपरिक परिधानों की रंगत और संगीत की ताल के बीच यह उत्सव अलग-अलग सांस्कृतिक परंपराओं को एक साझा मंच पर लाने का माध्यम बन रहा है। जैसलमेर की सांस्कृतिक पहचान लोक संगीत, लोकनृत्य और मरुस्थलीय जीवनशैली से जुड़ी है। वहीं, गुजरात से व्यापारिक, सामाजिक और पर्यटन संबंधों के कारण गुजराती संस्कृति की उपस्थिति भी यहां के जनजीवन में दिखाई देती है। गरबा आयोजनों में इन सांस्कृतिक प्रभावों का मेल शहर की बहुरंगी पहचान को सामने लाता है। खास बात यह है कि ऐसे आयोजनों में स्थानीय कलाकारों को प्रस्तुति का अवसर मिलने पर राजस्थानी संगीत और पारंपरिक कलाओं को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का मंच मिल सकता है।