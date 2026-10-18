jaisalmer: छह महीने नींद से दूर रहा गोपीलाल परिवार, यादें आज भी जिंदा

जैसलमेर/लाठी. परिवार की जिम्मेदारियां उम्र देखकर कम नहीं होतीं। लाठी निवासी 55 वर्षीय गोपीलाल दर्जी भी इसी सोच के साथ जीवन बिता रहे थे। उनके तीन बेटे सिलाई का काम करते थेए लेकिन वे खुद भी जैसलमेर की एक निजी टावर कंपनी में काम कर परिवार का सहारा बने हुए थे। उन्हें क्या पता था कि 14 अक्टूबर 2025 को जैसलमेर से लाठी लौटने के लिए जिस बस में बैठ रहे हैंए वही उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगी। बस अग्निकांड में गोपीलाल की मौत ने परिवार से उस सदस्य को छीन लियाए जो उम्र के इस पड़ाव पर भी अपनी मेहनत से घर की जिम्मेदारियां बांट रहा था। हादसे के बाद परिवार की दिनचर्या तो चलती रहीए लेकिन घर से एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिसकी मौजूदगी अपनों के लिए भरोसे का आधार थी।