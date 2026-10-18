थार में सूखे जैसे हालात, फिर भी पानी से भरे हैं 3 तालाब; जैसलमेर के इस गांव की कहानी खास

गांव के लोग इन तालाबों की देखरेख करते हैं और पानी को सहेजकर रखने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि कम बारिश के बावजूद तालाबों में पानी बना हुआ है। रेगिस्तानी इलाके में इन तालाबों का भरा रहना बड़ी बात है, क्योंकि यहां पानी की जरूरत इंसानों के साथ पशु-पक्षियों को भी रहती है। इन तालाबों से आसपास के वन्यजीवों और पक्षियों को भी पानी मिलता है। सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए भी ये तालाब खास हैं। पानी मिलने से पक्षियों को राहत मिलती है और आसपास के प्राकृतिक माहौल को बनाए रखने में मदद मिलती है। खेतोलाई के ग्रामीणों ने मिलकर पुराने जलस्रोतों को सहेजने की परंपरा को आज भी कायम रखा है। उनकी कोशिश बताती है कि पानी बचाने के लिए तालाबों की देखभाल और सामूहिक प्रयास कितने जरूरी हैं। थार जैसे इलाके में ये तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि गांव की पुरानी परंपरा और लोगों की मेहनत की पहचान भी हैं।