jaisalmer: पंचायत चुनाव में युवा मतदाता गांव की राजनीति के पुराने समीकरण बदलने को तैयार

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की भूमिका अब केवल चुनाव के दिन मतदान करने तक सीमित नहीं मानी जा सकती। मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया ने उन्हें सरकारी योजनाओं, रोजगार के अवसरों तथा दूसरे गांवों में हो रहे विकास कार्यों से जुड़ी जानकारियों तक पहुंच दी है। इससे स्थानीय समस्याओं को देखने और उनके समाधान की अपेक्षा करने का तरीका भी बदल रहा है। युवाओं के लिए पंचायत का मतलब अब सड़क, नाली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ रोजगारपरक माहौल तैयार करना भी है। खेल मैदानों की उपलब्धता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संसाधन, डिजिटल सेवाओं तक पहुंच और गांव में सुरक्षित सार्वजनिक स्थान जैसे मुद्दे भी उनकी अपेक्षाओं में शामिल हैं।