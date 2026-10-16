jaisalmer: गरबा के घेरे में नेतृत्व की नई लय, महिलाएं आयोजन से फैसलों तक बढ़ा रहीं कदम

जैसलमेर. गरबा के घेरे में घूमते कदम अब केवल नृत्य की लय तक सीमित नहीं रहे, महिलाओं की बदलती भूमिका की तस्वीर भी सामने ला रहे हैं। नवरात्र के आयोजनों में महिलाएं प्रतिभागी के रूप में शामिल होने के साथ आयोजन की तैयारियों, मंच संचालन और व्यवस्थाओं के समन्वय जैसी जिम्मेदारियों में भी भागीदारी निभा रही हैं। उत्सव का यह स्वरूप परंपरा और आधुनिक सामाजिक सहभागिता के बीच एक नया जुड़ाव दिखाता है। गरबा स्थलों पर परिवारों के साथ पहुंचती महिलाएं उत्सव को सामूहिक अनुभव में बदलती हैं। यहां नृत्य के साथ परिचितों से मुलाकात, नए लोगों से संवाद और अलग-अलग आयु वर्ग के बीच मेलजोल के अवसर बनते हैं। महिलाओं के लिए यह घर और कामकाज की दिनचर्या से अलग अपनी रुचियों के लिए समय निकालने और सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर भी है।