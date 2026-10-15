jaisalmer: पोकरण में चोरों के हौसले बुलंद, ऐतिहासिक पंचमुखी महादेव मंदिर को बनाया निशाना

मंगलपुरा क्षेत्र की पुरोहितों की गली में दो दिन पूर्व हुई चोरी के मामले में परिवार के लौटने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस के अनुसार, चैनसुख पुत्र श्रीकिशन पुरोहित ने रिपोर्ट में बताया कि उनका पुत्र मुंबई में नौकरी करता है। उससे मिलने के लिए वे परिवार सहित मुंबई गए थे। इसी दौरान 12 अक्टूबर की रात अज्ञात चोर घर में घुसे और करीब एक किलो चांदी, दो तोला सोने के आभूषण, पीतल की मूर्तियां और नकदी चुरा ले गए। रिपोर्ट में 20-20 रुपए के चार नोट, 10-10 रुपए के तीन नोट और 500 रुपए के करीब 40 से 45 नोट चोरी होने का उल्लेख है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक मनोहरलाल कर रहे हैं।