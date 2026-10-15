स्वर्णनगरी में पानी का संकट गहराया, स्रोत से नलों तक बिगड़ा आपूर्ति का पूरा गणित

जैसलमेर. शहर में पानी की किल्लत का संकट केवल कम आपूर्ति का नहीं, बल्कि स्रोत से लेकर घरों तक पानी पहुंचाने की पूरी व्यवस्था का है। मोहनगढ़ हेडवर्क्स पर वॉल्टेज में उतार-चढ़ाव से पंपिंग प्रभावित हो रही है, वहीं शहर में 96 से 120 घंटे के अंतराल पर जलापूर्ति लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। भीतरी शहर की संकरी गलियों में टैंकर नहीं पहुंचने से वैकल्पिक व्यवस्था भी नाकाफी साबित हो रही है। जलदाय विभाग के आंकड़े इस दबाव की तस्वीर सामने रखते हैं। शहर की प्रतिदिन की खपत करीब 18 मिलियन लीटर (एमएल) है, जबकि गत 4 अक्टूबर को मोहनगढ़ में 12.006 एमएल पानी का उत्पादन दर्ज किया गया। ऐसे में चुनौती केवल पानी का उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि उपलब्ध जलराशि का भंडारण, वितरण और अंतिम छोर तक समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करने की भी है।