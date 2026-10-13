jaisalmer: बस दुखांतिका का एक बरस…आज भी रिस रहे जख्म, अपनों को हमेशा के लिए खोने वाले परिवारों की खो गई खुशियां

जैसलमेर निवासी राजेंद्रसिंह चौहान और मनोज भाटिया भी उस मौत की बस में सवार थे। चौहान और भाटिया जैसलमेर से पोकरण जा रहे थे। बस के आग से घिर जाने की घटना में मनोज जहां किसी तरह घायल अवस्था में बाहर निकलने में कामयाब हो गए जबकि राजेंद्रसिंह आग में झुलस गए। भाटिया को प्राथमिक उपचार के बाद उसी दिन जोधपुर ले जाया गया। जहां 5 दिनों तक मौत से संघर्ष करने के बाद वे जिंदगी की जंग हार गए। भाटिया जैसलमेर केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव पद पर कार्यरत थे। उनके पुत्र पृथ्वी भाटिया ने बताया कि पिता की असामयिक मौत का दर्द पूरा परिवार उतनी ही शिद्दत से आज भी महसूस करता है। उन्होंने बताया कि उस मनहूस दिन को याद करके आज भी मन कांप उठता है। दुखांतिका में काल का ग्रास बने राजेन्द्रसिंह चौहान पेशे से मीडियाकर्मी होने के साथ समाजसेवा और खेलों से भी गहरे तक जुड़े थे। सकारात्मक सोच, मिलनसारिता और मददगार स्वभाव के लिए उनकी अपनी पहचान थी। उनकी पत्नी संगीता और पुत्र भव्यजीत सिंह और ह्रदयांश सिंह सहित अन्य परिवारजनों के आंसू आज भी बरबस निकल जाते हैं। उनके भाई पूर्व पार्षद देवीसिंह चौहान याद करते हैं कि दुर्भाग्य उस दिन चरम पर था। राजेंद्र जब एयरफोर्स स्टेशन के पास पहुंचे तो बस निकल चुकी थी। उन्होंने फोन पर बस को रेलवे स्टेशन पर रुकवाया और वहीं से सवार हुए। उन्हें कार से जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था—दो घंटे का ही तो रास्ता है। कुछ ही देर बाद थईयात के पास मौत बनकर आई आग की लपटों ने सब कुछ बदल दिया। राजेन्द्रसिंह चौहान क्रिकेट, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने अनेक युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित किया। सामाजिक अभियानों में वे हमेशा आगे रहे और शहर के लिए कई जनहित कार्यों में सक्रिय रहे।