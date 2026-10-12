jaisalmer: स्वर्णनगरी में मौसमी बीमारियों की मार, हर दिन करीब 1 हजार बीमार

जैसलमेर. जिले के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा केंद्र जवाहिर चिकित्सालय की ओपीडी में इन दिनों मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की आवाजाही बनी हुई है। सुबह ओपीडी शुरू होते ही मरीजों और परिजनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पर्ची बनवाने, चिकित्सक से परामर्श लेने, जांच करवाने और दवा प्राप्त करने तक मरीजों को अलग-अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में अस्पताल की व्यवस्थाएं और उपलब्ध सुविधाएं मरीजों के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान पत्रिका ने ओपीडी, पर्ची काउंटर और दवा वितरण केंद्रों की स्थिति का जायजा लिया।