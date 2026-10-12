jaisalmer: शारदीय नवरात्र में डांडियों की खनक से भक्ति के रंग में रंगी स्वर्णनगरी

पोकरण. शारदीय नवरात्र के दौरान कस्बे में गरबा नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्र के मौके पर कस्बे के अलग-अलग मोहल्लों में गरबा नृत्य व संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी के अंतर्गत रविवार की रात गरबा नृत्य शुरू किया गया। कस्बे के चांदप्रोल मोहल्ले सहित कई जगहों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद गरबा नृत्य कार्यक्रम शुरू किया गया। चांदप्रोल मोहल्ला विकास कमेटी के तत्वावधान में रविवार की रात पुजारी हरिवंश दवे के सानिध्य में पूजा-अर्चना की गई। गुजराती गीत व संगीत पर किए जाने वाले गरबा नृत्य में शाम होते ही हाथों में डांडिया लिए बड़ी संख्या में बाल कलाकार व महिलाएं सज-धजकर गरबास्थल पर पहुंच रही है। देर रात तक नृत्य व डांडिया की खनक सुनाई दे रही है।