jaisalmer: पोकरण में पर्यटन सीजन की दस्तक, दो माह धर्म और कारोबार का संगम

नवरात्र के दौरान देवी मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवक बढ़ने की उम्मीद है। रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी पोकरण धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। मंदिरों के साथ बाबा रामदेव के इतिहास से जुड़े स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। धार्मिक यात्राओं के इस सिलसिले से स्थानीय बाजारों में भी आवाजाही बढ़ती है। यदि पर्यटकों को दर्शनीय स्थलों की व्यवस्थित जानकारी मिले तो उनका पोकरण में रुकना और स्थानीय पर्यटन गतिविधियों से जुड़ना आसान हो सकता है। पर्यटन सीजन में राष्ट्रीय राजमार्ग, फोर्ट रोड और मुख्य बाजार के आसपास स्थित होटल, रिसॉर्ट और ढाबे स्थानीय कारोबार की अहम कड़ी हैं। जैसलमेर में होटल उपलब्धता सीमित होने पर कुछ पर्यटक पोकरण में ठहरने का विकल्प तलाशते हैं। इससे होटल संचालकों, टैक्सी चालकों, खानपान कारोबारियों और छोटे दुकानदारों को लाभ मिलने की संभावना है। दीपावली के बाद गुजराती पर्यटकों की आवक बढ़ने से बाजार में अतिरिक्त रौनक की उम्मीद भी है।