jaisalmer: जैसलमेर बस अग्निकांड के एक साल बाद भी नहीं भरे जख्म

जैसलमेर. 14 अक्टूबर 2025 की दोपहर...। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एसी स्लीपर बस थैयात गांव के पास आग की चपेट में आ गई। कुछ ही पलों में यह सफर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में बदल गया। हादसे में कुल 29 लोगों की मौत हुई। पीछे छूट गए जले हुए अवशेष, उजड़े परिवार और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े ऐसे सवाल... जिनका जवाब हादसे की बरसी पर भी जरूरी है। राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी एफएसएल की जांच में आग की तकनीकी वजह सामने आई, लेकिन हकीकत यह है कि आपातकाल में बस में निकासी व्यवस्था न होने की स्थिति ने त्रासदी की गंभीरता को और उजागर किया। बस का मुख्य दरवाजा और दोनों इमरजेंसी गेट बंद थे।