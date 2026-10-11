jaisalmer: तनोट माता मंदिर में घट स्थापना के साथ दस दिवसीय नवरात्र मेले का आगाज

जैसलमेर। भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित करीब 1200 वर्ष पुराने प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर में रविवार को घट स्थापना के साथ नवरात्र मेले का शुभारंभ हुआ। जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर में पहले दिन देश के विभिन्न हिस्सों से 20 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंचे और माता के दर्शन कर सुख-शांति की कामना की। नवरात्र के पहले दिन ढोल-नगाड़ों के साथ शोभायात्रा निकाली गई। इसके बाद मंदिर परिसर में हवन-यज्ञ हुआ, जिसमें बीएसएफ की 26वीं बटालियन के कमांडेंट लिन्जकाई सितलऊ सहित अधिकारियों और जवानों ने आहुतियां अर्पित कीं। द्वितीय कमान अधिकारी मदन गोयल और दीपांकर शर्मा, डिप्टी कमांडेंट अनमोल भगत तथा सुशील कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। हवन के बाद श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया।