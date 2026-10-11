जैसलमेर में दर्दनाक हादसा: घर से खेलने निकली 8 साल की मासूम की करंट से मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

लाठी (जैसलमेर). जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र में नलकूप परिसर में खेल रही 8 साल की नूरी बाई की 11 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन बालिका को तत्काल लाठी के राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में शोक छा गया। वहीं, ग्रामीणों ने बिजली लाइनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है।