जैसलमेर की हजार साल पुरानी जल विरासत पर शोध, संरक्षण की जरूरत उजागर

शोध में रामगढ़ क्षेत्र के खडाल इलाके के गांवों में मौजूद अनेक प्राचीन जल संरचनाओं की स्थिति पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। इनमें से कई जल स्रोत खनन गतिविधियों और उनके आगोर के नष्ट होने से संकट का सामना कर रहे हैं। आगोर वह क्षेत्र होता है, जहां से वर्षा का पानी बहकर तालाब या जल संरचना तक पहुंचता है। आगोर प्रभावित होने से जल संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था भी कमजोर पड़ सकती है। शोधकर्ताओं ने इन संरचनाओं को केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि जैसलमेर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। इनके व्यवस्थित सर्वेक्षण, संरक्षण और आगोर के पुनरुद्धार की जरूरत रेखांकित की गई है, ताकि जल संरक्षण की इस प्राचीन परंपरा को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके।