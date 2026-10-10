jaisalmer: घट स्थापना के साथ देवी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों का आगाज, महानवमी पर होगी पूर्णाहुति

लाठी क्षेत्र के भादरिया गांव स्थित शक्तिपीठ भादरिया राय माता मंदिर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर रविवार को मेला भरेगा। मेले को लेकर जगदंबा सेवा समिति ट्रस्ट ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुचारू आवाजाही और व्यवस्थित दर्शन के लिए मंदिर परिसर में आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। पोकरण क्षेत्र सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। जगदंबा सेवा समिति ट्रस्ट के सचिव जुगलकिशोर आसेरा ने बताया कि मेले के आयोजन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान परेशानी नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिर परिसर में साफ-सफाई कर आकर्षक रूप दिया गया है। वहीं, दर्शनार्थियों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई है। इससे श्रद्धालु व्यवस्थित तरीके से माता के दर्शन कर सकेंगे।