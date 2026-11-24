पोकरण. क्षेत्र के सियासी गलियारों में पंचायत चुनावों के बाद वोटों के गिरते-चढ़ते ग्राफ को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। विधानसभा चुनाव में 35 हजार से अधिक मतों की बड़ी बढ़त हासिल करने वाली भाजपा को न केवल लोकसभा चुनाव में इसी विधानसभा क्षेत्र से 544 मतों से पिछडऩा पड़ा, बल्कि नगर निकाय और हालिया पंचायतीराज चुनावों में भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। महज तीन साल के अंतराल में भाजपा करीब 30 हजार वोटों के अंतर से पीछे खिसक गई है। पोकरण विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एकतरफा बढ़त बनाई थी। उक्त चुनाव में भाजपा को 112925 मत प्राप्त हुए थे, जबकि कांग्रेस के खाते में 77498 वोट आए थे। भाजपा ने 35427 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर अपनी मजबूत स्थिति का अहसास कराया था। यहां महंत प्रतापपुरी ने पूर्व केबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद को हराया और विधायक निर्वाचित हुए।