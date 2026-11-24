क्षेत्र में दलदल में फंसकर गोवंश की मौत और घायल होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। गत 7 नवंबर को खेतोलाई क्षेत्र के सिलोतरा तालाब में दलदल में फंसने से दो गोवंश की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य घायल हो गए थे। वहीं, 23 अक्टूबर को चांधन क्षेत्र के रूगेरी गांव के पास भोजराज सिंह की ढाणी स्थित तालाब में पांच गायें दलदल में फंस गई थीं। इससे पहले 21 अक्टूबर को भी इसी तालाब में एक दर्जन से अधिक गायें दलदल में धंस गई थीं। हालांकि, उस समय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी गायों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। लगातार सामने आ रहे इन हादसों के बावजूद तालाबों के आसपास फैले दलदल की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।