जैसलमेर. देवउठनी एकादशी के साथ ही स्वर्णनगरी में मांगलिक आयोजनों का सिलसिला शुरू हो गया है। घरों में मंगलगीत गूंज रहे हैं तो बाजारों से लेकर विवाह स्थलों तक रौनक बढऩे लगी है। नवंबर और दिसंबर में विवाह के लगातार मुहूर्त होने से इस बार शादियों का सीजन खासा व्यस्त रहने वाला है। जैसलमेर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक जोड़ों के विवाह बंधन में बंधने का अनुमान है। नवंबर का अंतिम सप्ताह सबसे अधिक व्यस्त रहेगा। शादियों की इस धूम का असर केवल परिवारों की खुशियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे स्थानीय बाजार, रोजगार और सेवा क्षेत्र में भी करोड़ों रुपए का कारोबार होने की संभावना है।