Jaisalmer : जैसलमेर के सम क्षेत्र में पर्यटकों को रोमांच का अनुभव करवाने के नाम पर संचालित साहसिक पर्यटन गतिविधियों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सम क्षेत्र में दामोदरा के पास पैरा मोटरिंग की लैंडिंग के दौरान हुए हादसे में गुजरात की एक महिला पर्यटक बुरी तरह घायल हो गई। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान महिला का हाथ पैरा मोटरिंग के पंखे (प्रोपेलर) की चपेट में आ गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। अचानक हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पर्यटकों और वहां मौजूद लोगों में हड़कंप की स्थिति बन गई। इस हादसे के बाद का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। जिसमें महिला बुरी तरह से घबराई हुई विलाप करती नजर आ रही हैं। सम थाना पुलिस की ओर से बताया गया कि मामला जानकारी में है।