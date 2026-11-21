पोकरण. पोकरण विधानसभा क्षेत्र में अकाल की मार अब बेजुबान पशुओं की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। बारिश की कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में चारे का संकट गहराया हुआ है। हालात यह हैं कि सरकार ने 18 ग्राम पंचायतों में चारा डिपो शुरू करने की स्वीकृति दे दी, लेकिन धरातल पर एक भी डिपो संचालित नहीं हो पाया है। चारे-पानी के अभाव में हजारों गोवंश जंगलों, राजमार्गों और सड़कों पर भटक रहा है। भूख-प्यास से पशुओं की मौत हो रही है, वहीं सड़क हादसों में भी मवेशी जान गंवा रहे हैं। इसके बावजूद पशुओं को राहत देने के लिए अब तक कोई प्रभावी व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है।