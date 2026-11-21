जैसलमेर. दूल्हे की पोशाक में कभी परंपरा का सबसे मजबूत प्रतीक रहा साफा अब बदलते फैशन के साथ नया रूप ले रहा है। देवउठनी एकादशी के बाद शुरू हुए शादी समारोहों के सीजन में जैसलमेर के बाजारों में इसकी रंगत साफ नजर आने लगी है। इस बार बदलाव केवल रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि कपड़े, बनावट और डिजाइन में भी दिखाई दे रहा है। पारंपरिक पेवर साफों के साथ जॉर्जेट, मल्टीकलर और शाही अंदाज वाले डिजाइन दूल्हों की पसंद में जगह बना रहे हैं। साफा हाउस में सजे नए कलेक्शन बता रहे हैं कि विवाह परिधानों में परंपरा को बनाए रखते हुए आधुनिक स्टाइल भी अपनाया जा रहा है। जैसलमेर की शादियों में पेवर साफा लंबे समय से पारिवारिक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा रहा है। खासकर विवाह के अवसर पर दूल्हे के सिर पर बंधा साफा उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और क्षेत्रीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। हालांकि अब युवा पीढ़ी इसके पारंपरिक स्वरूप के साथ नए प्रयोग भी कर रही है। जॉर्जेट के साफे अपनी आकर्षक बनावट और प्रीमियम लुक के कारण विशेष पसंद किए जा रहे हैं। मल्टीकलर और अलग-अलग स्टाइल के डिजाइन भी समारोहों के अनुरूप तैयार करवाए जा रहे हैं।