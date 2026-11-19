जैसलमेर भ्रमण करने पहुंचे सैलानी।
जैसलमेर. किसी शहर के पर्यटन की पहचान तब बदलती है, जब वहां पहुंचने के लिए लोगों को किसी खास त्योहार या लंबी छुट्टी का इंतजार नहीं करना पड़े। जैसलमेर में दीपावली के बाद भी पर्यटकों की आवाजाही का बने रहना इसी बदलती तस्वीर की ओर संकेत करता है। अब स्वर्णनगरी का पर्यटन केवल दीपावली, क्रिसमस या नववर्ष की छुट्टियों के इर्द-गिर्द देखने के बजाय पूरे पर्यटन अनुभव के नजरिए से समझने की जरूरत है। ऐतिहासिक विरासत, रेगिस्तान, लोक संस्कृति और स्थानीय जीवन के अलग-अलग आकर्षण पर्यटकों को यहां आने के कई कारण देते हैं। यही विविधता जैसलमेर के पर्यटन को नया विस्तार दे सकती है।
जैसलमेर की खासियत यह है कि यहां पर्यटन का कोई एक चेहरा नहीं है। सोनार दुर्ग और पटवों की हवेलियां इतिहास तथा स्थापत्य की कहानी कहती हैं तो गड़ीसर सरोवर शहर की सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराता है। दूसरी तरफ सम के धोरों पर सूर्यास्त, ऊंट सफारी और लोक संगीत पर्यटकों को अलग अनुभव देते हैं। इसके अलावा स्थानीय खानपान, हस्तशिल्प और पारंपरिक जीवनशैली भी यात्रा को यादगार बनाते हैं। पर्यटकों के लिए इन विविध आकर्षणों का एक ही शहर में उपलब्ध होना जैसलमेर की विशिष्ट पहचान है।
वीकेंड ट्रैवल और कम अवधि की यात्राओं ने पर्यटन स्थलों के सामने नए अवसर पैदा किए हैं। अब पर्यटक सीमित समय में भी किसी खास जगह का अनुभव लेने के लिए यात्रा की योजना बनाते हैं। ऐसे में जैसलमेर जैसे शहर के लिए त्योहारों के बीच ही नहीं, बल्कि सामान्य सप्ताहों में भी पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावना है। दीपावली के बाद बनी हुई आवाजाही इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। हालांकि, इस बदलाव की वास्तविक सीमा समझने के लिए पर्यटकों के ठहराव, बुकिंग और आगमन के तुलनात्मक आंकड़े जरूरी होंगे।
-दीपावली के बाद भी पर्यटकों की आवाजाही जारी।
-त्योहारों के अलावा वीकेंड यात्राओं की संभावनाएं।
-विरासत, रेगिस्तान और संस्कृति का संयुक्त आकर्षण।
-पर्यटन की कमाई में छोटे कारोबार की महत्वपूर्ण भूमिका।
-सालभर पर्यटन के लिए विविध अनुभव विकसित करने की जरूरत।
जैसलमेर की सबसे बड़ी पूंजी उसकी विविध विरासत है। यहां इतिहास, स्थापत्य, मरुस्थलीय जीवन, लोककला और खानपान को अलग-अलग पर्यटन अनुभव के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के बजाय उनकी यात्रा को अधिक समृद्ध और सुविधाजनक बनाना होगा। स्थानीय गाइड, कलाकारों, कारीगरों और ग्रामीण पर्यटन से जुड़े लोगों की भागीदारी बढ़े तो पर्यटकों के ठहराव की अवधि और स्थानीय कारोबार दोनों को लाभ मिल सकता है। चुनौती यही है कि जैसलमेर को केवल मौसमी पर्यटन स्थल के बजाय विविध अनुभवों वाले डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए।
जैसलमेर की सबसे बड़ी पूंजी उसकी विविध विरासत है। यहां इतिहास, स्थापत्य, मरुस्थलीय जीवन, लोककला और खानपान को अलग-अलग पर्यटन अनुभव के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के बजाय उनकी यात्रा को अधिक समृद्ध और सुविधाजनक बनाना होगा। स्थानीय गाइड, कलाकारों, कारीगरों और ग्रामीण पर्यटन से जुड़े लोगों की भागीदारी बढ़े तो पर्यटकों के ठहराव की अवधि और स्थानीय कारोबार दोनों को लाभ मिल सकता है। चुनौती यही है कि जैसलमेर को केवल मौसमी पर्यटन स्थल के बजाय विविध अनुभवों वाले डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए।
- अनिल पंडित, पर्यटन विशेषज्ञ
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