जैसलमेर. किसी शहर के पर्यटन की पहचान तब बदलती है, जब वहां पहुंचने के लिए लोगों को किसी खास त्योहार या लंबी छुट्टी का इंतजार नहीं करना पड़े। जैसलमेर में दीपावली के बाद भी पर्यटकों की आवाजाही का बने रहना इसी बदलती तस्वीर की ओर संकेत करता है। अब स्वर्णनगरी का पर्यटन केवल दीपावली, क्रिसमस या नववर्ष की छुट्टियों के इर्द-गिर्द देखने के बजाय पूरे पर्यटन अनुभव के नजरिए से समझने की जरूरत है। ऐतिहासिक विरासत, रेगिस्तान, लोक संस्कृति और स्थानीय जीवन के अलग-अलग आकर्षण पर्यटकों को यहां आने के कई कारण देते हैं। यही विविधता जैसलमेर के पर्यटन को नया विस्तार दे सकती है।