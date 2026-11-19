जैसलमेर @ पत्रिका. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की ओर से प्रवर्तित 'रालसा रोड सेफ्टी शिविरेन 2.0' के निर्देशों की अनुपालना में 19 नवंबर 2026 को एक महत्त्वपूर्ण बैठक हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमी पुरोहित के निर्देशन में सचिव ललित पुरोहित ने एडीआर सेंटर पर अधिकारियों संग चर्चा की। बैठक में वृत्ताधिकारी वृत्त जैसलमेर रूपसिंह ईंदा, मोटर वाहन उपनिरीक्षक अनिल कुमार व अक्षय कुमार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी शामिल रहे। सचिव ने स्लीपर कोच, लग्जरी यात्री बसों, सिटी बसों और मिनी बसों के विधिपूर्वक निरीक्षण के विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, परिवहन, पुलिस और जिला प्रशासन सहित संबंधित विभागों के समन्वय को आवश्यक बताया। सभी बस संचालकों से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर बसों में स्पष्ट और सुलभ स्थान पर प्रदर्शित करने की कार्यवाही पर भी चर्चा की गई, ताकि यात्री आसानी से इस सुविधा का उपयोग कर सकें।