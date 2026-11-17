जैसलमेर. स्वर्णनगरी की पहचान उसके ऐतिहासिक सोनार दुर्ग और विश्वविख्यात पर्यटन स्थलों से है। यहां की खूबसूरती निहारने देशी-विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन दुर्ग के ठीक सामने स्थित गोपा चौक का नजारा शहर की छवि पर दाग लगा रहा है। यहां पर्यटन की रौनक के बीच सड़कों पर स्वच्छंद विचरण करते पशुओं का कब्जा है। सुबह से लेकर देर शाम तक कहीं सांड आपस में भिड़ते नजर आते हैं तो कहीं पशु बीच सड़क पर बैठकर सुस्ताते रहते हैं। पर्यटकों के लिए यह दृश्य किसी परेशानी से कम नहीं है। दो दिन पहले इसी गोपा चौक में एक विदेशी महिला पर्यटक को सांड ने सींगों से उछाल दिया। गनीमत रही कि महिला को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना ने उसके साथ आए पूरे पर्यटक समूह को दहशत में डाल दिया। यह घटना बताती है कि शहर के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में भी सैलानियों की सुरक्षा कितनी असुरक्षित है। सवाल यह है कि यदि महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता?