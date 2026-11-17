जैसलमेर. स्वास्थ्य की परिभाषा अब केवल बीमारी की पहचान और दवाइयों से उपचार तक सीमित नहीं रह गई है। नींद की गुणवत्ता, मानसिक तनाव, खानपान, शारीरिक सक्रियता और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य भी अब हेल्थकेयर के महत्वपूर्ण पैमाने बन रहे हैं। इसी बदलते नजरिए के बीच प्राकृतिक चिकित्सा का आधुनिक स्वरूप चर्चा में है। 18 नवंबर को मनाया जाने वाला नौवां राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस इस बार 'प्राकृतिक चिकित्सा, स्वस्थ भारत' थीम के साथ स्वास्थ्य को बीमारी के उपचार से आगे ले जाकर उसकी रोकथाम और जीवनशैली सुधार से जोडऩे पर केंद्रित है। इसका राष्ट्रीय आयोजन कर्नाटक के नागमंगला स्थित सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी में होगा। इस बार प्राकृतिक चिकित्सा को वैज्ञानिक शोध, क्लीनिकल मूल्यांकन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रिवेंटिव हेल्थकेयर से जोडऩे पर विशेष जोर है। यानी परंपरागत उपचार पद्धतियों के दावों से आगे बढकऱ उनकी प्रभावशीलता को वैज्ञानिक कसौटी पर परखने की जरूरत भी बयां कर रही है।