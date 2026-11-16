jaisalmer: निजी आवासीय स्कूलों में पढ़ाई का रास्ता खुलेगा, 2400 मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा सरकारी खर्च पर प्रवेश

श्रेष्ठा-2027 की प्रवेश परीक्षा देशभर के 192 शहरों में पेन-पेपर माध्यम से आयोजित होगी। तीन घंटे की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट पर उत्तर देने होंगे। प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, नागौर, सीकर और श्रीगंगानगर में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा शहर की सूचना पर्ची और प्रवेश पत्र से अभ्यर्थियों को आवंटित केंद्र की जानकारी मिलेगी। पात्र विद्यार्थी एनटीए के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, पाठ्यक्रम और चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी सूचना बुलेटिन में उपलब्ध है।