ऐतिहासिक गड़ीसर की लहरों पर आस्था का उजास, सूर्योपासना से सराबोर हुई स्वर्णनगरी

छठ पूजा के अवसर पर गड़ीसर सरोवर के किनारे पूर्वांचल की सांस्कृतिक विरासत जीवंत हो उठी। पारंपरिक वेशभूषा, लोक आस्था और पूजा की विशिष्ट परंपराओं ने वातावरण को उत्सवी रंगों से भर दिया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड से जुड़े सरकारी कार्मिकों तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों ने परिवार सहित पर्व मनाया। कई श्रद्धालुओं ने खेतों में उगी नई फसल के धान की पूजा कर प्रकृति और सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। छठ पूजा के इस अलौकिक दृश्य ने स्थानीय निवासियों के साथ देशी-विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित किया। गड़ीसर के घाटों पर उमड़ी भीड़, पारंपरिक पूजा पद्धति और सूर्यदेव की आराधना का मनोहारी दृश्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। कई सैलानियों ने इस अनूठे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन को कैमरों में संजोया।