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जैसलमेर

ऐतिहासिक गड़ीसर की लहरों पर आस्था का उजास, सूर्योपासना से सराबोर हुई स्वर्णनगरी

स्वर्णनगरी के ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर पर रविवार शाम छठ महापर्व का उल्लास और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के प्रवासी श्रद्धालुओं ने निर्जला व्रत रखकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और परिवार की सुख-समृद्धि व आरोग्य की कामना की। लोक परंपराओं से सजे इस आयोजन के दौरान सरोवर के घाट भक्ति के रंग में रंग उठे और सूर्योपासना के दृश्य ने वातावरण में आध्यात्मिक आभा घोल दी।
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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Updated: 15 Nov 2026, 8:49 PM IST

jaisalmer news

ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर में अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की खुशहाली की कामना करतीं व्रती महिलाएं।

जैसलमेर. स्वर्णनगरी के ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर का शांत जल रविवार शाम आस्था, विश्वास और लोक परंपराओं का साक्षी बना। डूबते सूरज की सुनहरी किरणों के बीच जब बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के मूल निवासियों ने सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया, तब गड़ीसर के घाट भक्ति के रंग में रंग उठे। छठ महापर्व पर निर्जला व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने सूर्योपासना कर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और आरोग्य की मंगलकामना की। सूर्य की आराधना के इस अनुपम दृश्य ने ऐतिहासिक सरोवर के सौंदर्य में आध्यात्मिक आभा घोल दी।

छठी मैया के जयकारों से गूंजा वातावरण, साकार हुई आस्था की अनुपम छटा

दोपहर बाद से ही गड़ीसर के घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। सिर पर पूजन सामग्री और हाथों में फल, प्रसाद तथा पारंपरिक पूजन सामग्री लिए महिलाएं छठी मैया की आराधना में लीन नजर आईं। सूर्यास्त के करीब घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महिलाओं ने छठी मैया की कथा सुनी, विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और तालाब के जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। सूर्य की अंतिम किरणों के साथ श्रद्धा और समर्पण का यह दृश्य देखते ही बन रहा था।

घाटों पर उतरा पूर्वांचल, लोक संस्कृति की छटा ने मोहा मन

छठ पूजा के अवसर पर गड़ीसर सरोवर के किनारे पूर्वांचल की सांस्कृतिक विरासत जीवंत हो उठी। पारंपरिक वेशभूषा, लोक आस्था और पूजा की विशिष्ट परंपराओं ने वातावरण को उत्सवी रंगों से भर दिया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड से जुड़े सरकारी कार्मिकों तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों ने परिवार सहित पर्व मनाया। कई श्रद्धालुओं ने खेतों में उगी नई फसल के धान की पूजा कर प्रकृति और सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। छठ पूजा के इस अलौकिक दृश्य ने स्थानीय निवासियों के साथ देशी-विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित किया। गड़ीसर के घाटों पर उमड़ी भीड़, पारंपरिक पूजा पद्धति और सूर्यदेव की आराधना का मनोहारी दृश्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। कई सैलानियों ने इस अनूठे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन को कैमरों में संजोया।

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