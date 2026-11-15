jaisalmer: अर्द्धवार्षिक परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन, 28 नवंबर को पहली पारी में परीक्षा नहीं होगी

पोकरण @ पत्रिका. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से वर्ष 2026 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले टॉप 20 पर्सेंटाइल सूची में शामिल नियमित विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक है। प्रत्येक वर्ग में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. झंवरराम और छात्रवृत्ति नॉडल अधिकारी प्रदीप परिहार ने बताया कि राजकीय कन्या महाविद्यालय पोकरण, चौधरी खरताराम राजकीय महाविद्यालय भणियाणा और राजकीय महाविद्यालय फलसूंड के पात्र विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।