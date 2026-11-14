jaisalmer: गुजराती पर्यटकों की पसंद से बदल रहा जैसलमेर का पर्यटन बाजार और कारोबार

जैसलमेर. पर्यटन का बाजार अब सिर्फ यह नहीं देख रहा कि सैलानी कहां घूमने आ रहे हैं, बल्कि यह भी समझ रहा है कि वे क्या खाना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं और अपने साथ जैसलमेर की कौनसी पहचान लेकर लौटना चाहते हैं। गुजराती पर्यटकों की बढ़ती आमद के बीच स्वर्णनगरी के पर्यटन कारोबार में यह बदलाव साफ नजर आने लगा है। होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू से लेकर बाजारों की दुकानों तथा स्थानीय पर्यटन सेवाओं तक, पर्यटकों की पसंद कारोबारी फैसलों को प्रभावित कर रही है। अब सोनार दुर्ग और सम के धोरों के साथ खानपान, धार्मिक पर्यटन, पारिवारिक सुविधाएं और स्थानीय हस्तशिल्प भी पर्यटन अनुभव के अहम हिस्से बन रहे हैं। गुजरात से आने वाले पर्यटकों की खानपान संबंधी प्राथमिकताओं ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का ध्यान आकर्षित किया है। शुद्ध शाकाहारी भोजन और गुजराती व्यंजनों की उपलब्धता को लेकर मांग बढ़ रही है। कारोबारी अब केवल राजस्थानी व्यंजनों के भरोसे नहीं रहना चाहते। पर्यटकों की पसंद के अनुरूप भोजन के विकल्प उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। परिवारों के साथ आने वाले सैलानियों के लिए खानपान की विविधता ठहराव और आतिथ्य के अनुभव को बेहतर बनाने का माध्यम बन रही है।