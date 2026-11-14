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जैसलमेर

jaisalmer: गुजराती पर्यटकों की पसंद से बदल रहा जैसलमेर का पर्यटन बाजार और कारोबार

गुजराती पर्यटकों की बढ़ती आमद ने जैसलमेर के पर्यटन कारोबार की प्राथमिकताएं बदलनी शुरू कर दी हैं। अब कारोबारियों के फैसले पर्यटकों की खानपान पसंद, धार्मिक रुचियों और पारिवारिक जरूरतों के अनुरूप ढल रहे हैं। सोनार दुर्ग और सम के धोरों से आगे स्थानीय बाजारों में पर्यटकों की पसंद नई कारोबारी संभावनाएं खोल रही है।
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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Updated: 14 Nov 2026, 9:14 PM IST

jaisalmer news

​​स्वर्णनगरी में भ्रमण करते सैलानी।

जैसलमेर. पर्यटन का बाजार अब सिर्फ यह नहीं देख रहा कि सैलानी कहां घूमने आ रहे हैं, बल्कि यह भी समझ रहा है कि वे क्या खाना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं और अपने साथ जैसलमेर की कौनसी पहचान लेकर लौटना चाहते हैं। गुजराती पर्यटकों की बढ़ती आमद के बीच स्वर्णनगरी के पर्यटन कारोबार में यह बदलाव साफ नजर आने लगा है। होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू से लेकर बाजारों की दुकानों तथा स्थानीय पर्यटन सेवाओं तक, पर्यटकों की पसंद कारोबारी फैसलों को प्रभावित कर रही है। अब सोनार दुर्ग और सम के धोरों के साथ खानपान, धार्मिक पर्यटन, पारिवारिक सुविधाएं और स्थानीय हस्तशिल्प भी पर्यटन अनुभव के अहम हिस्से बन रहे हैं। गुजरात से आने वाले पर्यटकों की खानपान संबंधी प्राथमिकताओं ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का ध्यान आकर्षित किया है। शुद्ध शाकाहारी भोजन और गुजराती व्यंजनों की उपलब्धता को लेकर मांग बढ़ रही है। कारोबारी अब केवल राजस्थानी व्यंजनों के भरोसे नहीं रहना चाहते। पर्यटकों की पसंद के अनुरूप भोजन के विकल्प उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। परिवारों के साथ आने वाले सैलानियों के लिए खानपान की विविधता ठहराव और आतिथ्य के अनुभव को बेहतर बनाने का माध्यम बन रही है।

दुर्ग और धोरों से आगे धार्मिक पर्यटन की दस्तक

परिवारों के साथ आने वाले गुजराती पर्यटक अपनी यात्रा को केवल लोकप्रिय पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं रख रहे। धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक विरासत और शहर के दर्शनीय स्थानों में भी उनकी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। इससे पर्यटन का पारंपरिक दायरा विस्तृत हो रहा है। टूर ऑपरेटर, गाइड और वाहन संचालकों के लिए भी पर्यटकों की इस रुचि के अनुरूप यात्रा कार्यक्रम तैयार करना महत्वपूर्ण हो गया है। खरीदारी के मामले में पर्यटकों की पसंद जैसलमेर की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ रही है। पारंपरिक हस्तशिल्प, कशीदाकारी, स्थानीय कपड़े और सजावटी उत्पाद आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। पर्यटक ऐसी वस्तुओं में रुचि दिखा रहे हैं, जो उन्हें यहां की कला और परंपरा की याद दिला सकें। इसका महत्व इसलिए भी है कि पर्यटन से होने वाला खर्च होटल और परिवहन तक सीमित न रहकर स्थानीय दुकानदारों, कारीगरों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों तक पहुंच सकता है।

कारोबार का नया फोकस : पर्यटक की पसंद

बदलती पसंद ने पर्यटन कारोबार के सामने सेवाओं को नए सिरे से व्यवस्थित करने की जरूरत पैदा की है। होटल संचालक भोजन और पारिवारिक सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं तो दुकानदार स्थानीय उत्पादों की प्रस्तुति बेहतर बनाने में जुटे हैं। पर्यटन सेवाओं से जुड़े कारोबारी भी अलग-अलग रुचियों वाले पर्यटकों के लिए अनुभव आधारित विकल्प तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

बदलते पर्यटन बाजार के चार प्रमुख संकेत

- खानपान: गुजराती व्यंजनों और शाकाहारी भोजन के विकल्पों पर बढ़ता जोर।

- पर्यटन: धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक विरासत को यात्रा में मिलती जगह।

- खरीदारी: स्थानीय हस्तशिल्प और कशीदाकारी के प्रति पर्यटकों का आकर्षण।

- कारोबार: पर्यटकों की जरूरतों के अनुसार सेवाओं और सुविधाओं में बदलाव।

एक्सपर्ट व्यू : अनुभव की गुणवत्ता तय करेगी बाजार की प्रतिस्पर्धा

किसी पर्यटन स्थल की पहचान केवल उसके ऐतिहासिक स्मारकों और प्राकृतिक दृश्यों से नहीं बनती। पर्यटकों को मिलने वाला भोजन, स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव, खरीदारी के विकल्प और सुविधाजनक आवागमन भी उनके अनुभव को प्रभावित करते हैं। जैसलमेर के कारोबारियों के लिए गुजराती पर्यटकों की पसंद को समझना बाजार विस्तार का अवसर है। यदि स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक कला और बेहतर आतिथ्य को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो पर्यटन का आर्थिक लाभ छोटे कारोबारियों और स्थानीय कारीगरों तक भी पहुंच सकता है।

- पुष्पेंद्र व्यास, पर्यटन विशेषज्ञ

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