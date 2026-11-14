jaisalmer: गांवों की सरकार चुनने उमड़े मतदाता, जिला परिषद में 70.78 प्रतिशत मतदान

जैसलमेर. गांवों की सरकार चुनने के लिए शनिवार को ग्रामीण अंचल में लोकतंत्र का उत्सव नजर आया। सुबह सात बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दिन चढ़ने के साथ कई केंद्रों पर कतारें नजर आईं। युवा पहली बार मतदान करने के उत्साह में दिखे तो बुजुर्गों और महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई। जिले में जिला परिषद के 21 और 10 पंचायत समितियों के 141 वार्डों के लिए शाम छह बजे मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल के अनुसार, जिला परिषद के 21 वार्डों में कुल 4 लाख 43 हजार 65 मतदाता पंजीकृत थे। इनमें से 3 लाख 13 हजार 605 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह जिला परिषद के लिए 70.78 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वहीं, जिले की 10 पंचायत समितियों के 141 वार्डों में कुल 4 लाख 20 हजार 763 मतदाताओं में से 3 लाख 1 हजार 273 ने वोट डाले। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पंचायत समितियों में मतदान प्रतिशत 72.09 रहा।