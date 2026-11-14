Rajasthan Rain: जैसलमेर में मूसलाधार बारिश, सड़कें नहर में तब्दील, रविवार को 13 जिलों में येलो अलर्ट

जैसलमेर। राजस्थान की स्वर्णनगरी जैसलमेर में शनिवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। लंबे समय से सूखे और अकाल जैसे हालात का सामना कर रहे जैसलमेर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों पर आखिरकार मेघ मेहरबान हुए। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अपराह्न बाद शुरू हुआ बूंदाबांदी का दौर शाम होते-होते तेज बारिश में बदल गया। तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गईं। कई जगह सड़कों पर पानी की चादर चलने लगी और नाले-परनाले प्रवाहित हो उठे। करीब 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश हुई। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को इससे बड़ी राहत मिली।