जैसलमेर में बड़ा हादसा: डिग्गी में डूबने से 4 बच्चों की मौत, मृतकों में 3 सगी बहनें और 1 ममेरा भाई

Jaisalmer Farm Pond Accident: जैसलमेर जिले के रूपसी गांव में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। खेत में बनी पानी की गहरी डिग्गी में डूबने से तीन सगी बहनों और उनके ममेरे भाई की मौत हो गई। तीनों बहनें छुट्टियां बिताने अपने ननिहाल आई हुई थीं। दोपहर में बच्चे खेत में खेल रहे थे। इसी दौरान एक बच्ची का पैर फिसल गया और वह डिग्गी में गिर गई। उसे डूबता देख बाकी तीनों बच्चे भी उसे बचाने के लिए पानी में उतर गए, लेकिन डिग्गी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाने के कारण चारों की डूबने से मौत हो गई।