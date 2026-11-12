jaisalmer: बदलते मौसम और सामान्य खांसी-बुखार के पीछे छिपा निमोनिया का खतरा

जैसलमेर. नवंबर का महीना आते ही मौसम में बदलाव महसूस होने लगता है। दिन और रात के तापमान में अंतर, बदलती जीवनशैली और वायु गुणवत्ता को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। ऐसे समय में बच्चों के श्वसन स्वास्थ्य का मुद्दा एक बार फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। निमोनिया ऐसी बीमारी है, जिसे शुरुआती स्तर पर सामान्य खांसी-बुखार समझने की गलती कई बार गंभीर परिणामों की वजह बन सकती है। विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना और बच्चों सहित जोखिम वाले लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की जरूरत को रेखांकित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। यह वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के कारण हो सकता है। संक्रमण के दौरान फेफड़ों की वायु थैलियों में तरल या पस भर सकता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है और शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। राजस्थान का बड़ा हिस्सा शुष्क भौगोलिक परिस्थितियों वाला है। जैसलमेर व बाड़मेर भी थार मरुस्थल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। निमोनिया के सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई शामिल हैं। बच्चों में सांस तेज चलना, छाती का निचला हिस्सा अंदर की ओर धंसना और गंभीर स्थिति में दूध या पानी पीने में असमर्थता जैसे संकेत दिखाई दे सकते हैं। ऐसे लक्षण सामने आने पर घरेलू उपचार के भरोसे इंतजार करना खतरनाक हो सकता है। स्वास्थ्य केंद्र पर जांच और चिकित्सकीय सलाह जरूरी है।