jaisalmer: हड़बड़ी में न हो जाए गड़बड़ी… सोनार दुर्ग को दूसरे रास्ते का इंतजार

जैसलमेर. विश्वविख्यात सोनार दुर्ग की सुरक्षा और आवाजाही को लेकर दूसरे रास्ते की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है, लेकिन सर्वे और प्रस्तावों के बावजूद यह योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। दुर्ग तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग विकसित करने की मांग कई बार उठ चुकी है। रिंग रोड की ओर से रास्ते का विकल्प तलाशने के लिए सर्वे भी कराया जा चुका है। इसके बावजूद निर्माण की दिशा में ठोस प्रगति नहीं होना सवाल खड़े कर रहा है। गौरतलब है कि केंद्रीय पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री की पहल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) और नगरपरिषद के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था। उम्मीद जगी थी कि संबंधित विभागों के बीच समन्वय से योजना आगे बढ़ेगी और दुर्ग को एक वैकल्पिक प्रवेश मार्ग मिल सकेगा। जानकारी के अनुसार गत दिनों इस कार्य को क्रियान्वित करने के संबंध में एएसआइ की दिल्ली से टीम ने सोनार दुर्ग का निरीक्षण किया था।