jaisalmer: दीपावली के बाद पोकरण में पर्यटकों का जमावड़ा, व्यापार में उछाल

पोकरण कस्बे के शिवबाग मैदान में प्रजापत समाज की फटाफट क्रिकेट प्रतियोगिता का मंगलवार शाम समापन हुआ। फाइनल मुकाबला श्रीराम क्लब और प्रजापत क्लब के बीच खेला गया। प्रजापत क्लब ने आठ ओवर में 64 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीराम क्लब ने 6.5 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर ट्रॉफी जीती। दुर्गेश प्रजापत मैन ऑफ द मैच बने। उन्हें 162 रन और नौ विकेट लेने पर मैन ऑफ द सीरिज भी चुना गया। कन्हैयालाल सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे। समापन समारोह में नगरपालिका उपाध्यक्ष सवाईसिंह चौहान, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश व्यास, भाजपा नगर अध्यक्ष जितेन्द्र माली, पार्षद भंवर नागौरा, श्रीकृष्ण प्रजापत, अचलाराम प्रजापत सहित कई अतिथि उपस्थित रहे। राजेश व्यास ने खेलों से आपसी भाईचारा, सद्भाव और अनुशासन बढ़ने पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं को शिक्षा के साथ खेलों में रुचि लेने का आह्वान किया। प्रतियोगिता का संचालन मोतीलाल प्रजापत ने किया।