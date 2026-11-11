jaisalmer: रामदेवरा मेले से श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जैसलमेर-रामदेवरा मार्ग पर जाम; तहसीलदार भी फंसे

रामदेवरा . लोक देवता रामदेव की समाधि के दर्शनार्थ कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रामदेवरा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित देशभर से हजारों श्रद्धालु समाधि दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने रामदेव के समक्ष शीश नवाकर देश-प्रदेश में अमन-चैन, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बुधवार को करीब दो लाख श्रद्धालुओं ने रामदेव समाधि के दर्शन कर अपने गंतव्य स्थलों की ओर प्रस्थान किया। बुधवार को रामदेव समाधि पर स्वर्ण मुकुट का प्रतिस्थापन किया गया। इससे पूर्व समाधि का पंचामृत से अभिषेक कर विधि-विधान से विशेष आरती की गई। स्वर्ण मुकुट प्रतिस्थापन के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण रहा। श्रद्धालुओं की भारी आवक मंगलवार शाम से ही शुरू हो गई थी। समाधि समिति ने मंगलवार रात दस बजे तक दर्शन के प्रवेश द्वार खुले रखे। वहीं, बुधवार देर रात करीब दो बजे ही श्रद्धालुओं के लिए समाधि के द्वार खोल दिए गए, फिर भी लंबी कतारें लगी रहीं। समाधि परिसर से लेकर बाहर तक करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी कतार में खड़े होकर श्रद्धालुओं ने अपनी बारी का इंतजार किया। भीड़ के दबाव के कारण दर्शन व्यवस्था में अव्यवस्थाएं भी दिखीं। लंबी कतारों के दौरान कई श्रद्धालु बीच में घुसने का प्रयास करते नजर आए, जिसका कतार में लगे अन्य श्रद्धालुओं ने विरोध भी किया। प्रथम पुलिया और द्वितीय पुलिया के पास भीड़ जमा होने से स्थिति और परेशानी भरी हो गई। प्रभावी निगरानी और व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। श्रद्धालुओं की भीड़ से रामदेवरा के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में रौनक लौट आई। मुख्य बाजार सहित प्रमुख बाजारों में दिनभर यात्रियों की आवाजाही बनी रही, जिससे व्यापारियों में उत्साह दिखा।