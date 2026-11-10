jaisalmer: डेटिंग ऐप पर दोस्ती कर कारोबारी का अपहरण, डेढ़ लाख रुपए लूटे

जैसलमेर. डेटिंग ऐप पर दोस्ती और फिर मिलने के बहाने बुलाकर अपहरण, मारपीट और ऑनलाइन लूटपाट... जैसलमेर में एक कारोबारी के साथ हुई इस वारदात का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया। आरोपियों ने कारोबारी को गाड़ी में बैठाकर शहर से दूर ले जाने के बाद उसके साथ मारपीट की और यूपीआइ के जरिए करीब 1.42 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद उसे सुनसान जगह पर छोडकऱ फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला सहित 6 आरोपियों को पकड़ा है। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी शिवहरे ने बताया कि परिवादी दुलेन्द्र भाटिया की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अलग-अलग पुलिस टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने महज दो घंटे के भीतर आरोपियों को दस्तयाब कर लिया। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त वाहन भी बरामद किया गया है। पुलिस ने यूपीआइ ट्रांजेक्शन को होल्ड करवाने की कार्रवाई भी की।